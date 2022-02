5 vantagens de morar e investir em Santiago do Norte

Distrito atrai famílias e empreendedores em busca de oportunidades.

Santiago do Norte é um distrito localizado em Paranatinga, no coração do Mato Grosso, que está ganhando reconhecimento no estado por ser considerada por muitos uma região próspera e cheia de oportunidades. Assim como já ocorreu com diversas outras cidades, Santiago apresenta um rápido desenvolvimento, oferecendo inúmeras oportunidades de emprego e negócios para quem chega na região.

E, devido a todo crescimento que a extensão urbana já apresentou, a expectativa é de que, em pouco tempo, Santiago já possa ser reconhecida como a mais nova cidade do Mato Grosso, uma vez que já conta com toda infraestrutura necessária e o apoio de todos os moradores, que estão empenhados em transformar Santiago em uma cidade próspera.

“Santiago apresenta pra gente uma coisa que acho que poucos lugares do Brasil ainda podem proporcionar, que é esse crescimento. É você se desenvolver junto com a região, como aconteceu em vários lugares do Mato Grosso há […] anos atrás”, relata o casal Alan e Etiely, que há dois anos se mudaram para o distrito, onde abriram uma farmácia.

Já para a família Santolin, que está há 9 meses na região e veio do Paraná em busca de melhores condições, Santiago tem se mostrado “um excelente ambiente de negócios. É uma região [onde] o agronegócio está muito bem estabelecido e em desenvolvimento. Santiago do Norte tem toda infraestrutura para desenvolvimento”.

5 Motivos para vir morar ou investir em Santiago

Localização privilegiada

Santiago do Norte está localizada bem no coração do Mato Grosso, entre as principais cidades, rodovias e ferrovias do Estado.

A uma distância de 500 km de Cuiabá, o distrito está entre as principais rodovias que levam a soja para os portos do sudeste e nordeste do país. Além disso, fica a um raio de 300 km dos maiores produtores agrícolas, de onde saem 70% de toda produção do Mato Grosso.

Oportunidades para empreender

Com custos reduzidos, menos concorrência e melhor fidelização dos clientes, Santiago apresenta diversos benefícios que atestam a grande oportunidade de investir na futura cidade.

Segundo Edson da Silva, morador do distrito de Paranatinga e também empreendedor responsável pelo projeto de reciclagem implantado na região, Santiago é um lugar próspero, com diversas oportunidades para todos. “Santiago significa prosperidade, futuro”, diz o morador.

Oportunidade de emprego

Outro destaque da região são as oportunidades de emprego que surgem diariamente. Hoje, Santiago conta com mais de 70 comércios já estabelecidos, tornando o cenário promissor para quem busca trabalho.

“Para quem está em busca de emprego […] é uma região muito boa”, relata Tiago Fraqueado, vindo do interior de São Paulo e formado em medicina veterinária.

Oportunidades para investir

Em vista do número de pessoas que migraram para Santiago, o distrito tem apresentado boas oportunidades para investidores. Entre elas o aluguel de imóveis. A cidade possui mais de 2 mil moradores e, a cada ano, atrai mais pessoas. Por conta disso, investir em imóveis na região representa uma oportunidade de ter uma segura e lucrativa fonte de renda.

Além disso, levando em consideração a capacidade que a região tem de continuar crescendo, é possível destacar ainda como vantagem a valorização dos imóveis ao longo do tempo.

Distrito planejado

Santiago possui mais de 7 mil hectares de terra já divididos em lotes e planejados para comportar moradores, investidores e empreendedores em busca de oportunidade de crescimento. A região possui, ainda, toda a infraestrutura necessária para se tornar a mais nova cidade do estado, contando com rede elétrica, encanamento de água e esgoto, ruas asfaltadas e tudo que uma cidade necessita para se desenvolver a passos largos.