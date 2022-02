Academia perde para o Luverdense e cai para 4ª colocação na tabela

O Capitão América foi derrotado pela Luverdese na tarde deste sábado (12), pelo placar de 3 a 0, no Luthero Lopes em Rondonópolis. Em um duelo disputado, as equipes se enfrentaram em jogo válido pela 7ª rodada do Mato-grossense 2022.

Os gols do verdão do norte foram marcados pelos jogadores Ítalo, Giovanni e João Pedro contra.

Com a derrota, a Academia caiu para a 4ª colocação na tabela de classificação do estadual, com 12 pontos somados em sete rodadas disputadas.

A Academia enfrenta na próxima terça-feira (16), às 19h, no Luthero Lopes, a equipe do Dom Bosco, em partida válida pela 8ª rodada.