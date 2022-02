Ação conjunta apreende armas e mais de 300 munições com suspeitos de violência doméstica

Da Redação com PJC

Uma ação conjunta das Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher de Cuiabá e de Barra do Garças apreendeu nesta semana, na Capital, armas e munições com suspeitos de crimes de violência doméstica. Os mandados de buscas foram cumpridos em comércio e residência, um deles no bairro Jardim Leblon.

Em um dos locais alvo das buscas, as equipes policiais apreenderam uma pistola e 62 munições. Já em outra ocorrência os policiais da Delegacia da Mulher de Cuiabá apreenderam mais duas pistolas 9mm e 267 munições.

De acordo com a delegada Luciana Canaverde, os mandados de buscas integram as ações desencadeadas no estado dentro da Operação Resguardo 2, uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça com as Polícias Civis no combate à violência contra a mulher.

Operação Resguardo

A operação tem foco na conclusão de procedimentos policiais, cumprimentos de mandados de prisão e de buscas, checagem de denúncias, orientações e avaliação de risco e fiscalização do cumprimento de medidas protetivas.

Desde o dia 7 de fevereiro, a Polícia Civil de Mato Grosso desenvolve uma série de atividades orientativas e investigativas voltadas ao combate à violência doméstica e familiar. As oito Delegacias de Defesa da Mulher da região metropolitana e interior do estado, o Plantão 24h de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá e os Núcleos de Defesa da Mulher estão engajados na operação.

As unidades policiais também estão levando orientações a vítimas que tiveram o descumprimento de medidas protetivas, checagem de denúncias e cumprimento de buscas em casos em que haja suspeita de armas de fogo em poder de suspeitos de atos de violência doméstica.

A Operação Resguardo será concluída no dia 08 de março, com a divulgação do balanço geral das ações realizadas no período.