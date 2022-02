Ação conjunta prende faccionados e soluciona homicídio de jovem de 19 anos

Três homens e uma mulher foram presos e um adolescente apreendido em cumprimento de mandado de prisão, nesta terça-feira (22). Eles são investigados por envolvimento em um crime de homicídio que ocorreu no dia 12 de fevereiro.

A ação foi feita pela Polícia Civil (PC) da Delegacia de Gaúcha do Norte (MT) com apoio dos investigadores da Regional de Primavera do Leste (MT) e da Delegacia Especializada de Roubo e Furto (DERF). As investigações e diligências também contaram com apoio da Policia Militar (PM).

Todos os detidos fazem parte de uma facção criminosa.

A equipe da PC encontrou o corpo do jovem desaparecido e apreendeu o veículo utilizado no crime.

O Delegado de Gaúcha do Norte, Hugo Abdon, autuou os suspeitos por Associação Criminosa e Ocultação de Cadáver. Em fase de inquérito, os suspeitos serão indiciados, também, por Homicídio triplamente qualificado.

O CRIME

O jovem Flávio Pierre Gelbke Mamçarz de 19 anos desapareceu no sábado, dia 12 de fevereiro, após ter sido assassinado pelos faccionados.

O crime se deu de forma premeditada, em uma kitnet no Centro da cidade de Gaúcha do Norte (MT).

Os criminosos desferiram diversas facadas no corpo da vítima, sem chance de defesa.

Após a prática do crime, utilizaram veículo para transportar o corpo a um matagal a 7km de distância da cidade.

De acordo com toda a documentação acostada nos autos, o motivo do crime teria sido motivada pelo fato da vítima ser integrante de facção rival.

Após as diligências e prisões, a POLITEC foi acionada e compareceu ao local de crime.

Quanto aos suspeitos que ainda estão foragidos, o Delegado de Polícia de Gaucha do Norte, Hugo Abdon, representou pela prisão preventiva.