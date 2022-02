Adolescentes são apreendidas transportando 15 Kg de droga em Rondonópolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas adolescentes transportando em malas dentro de um ônibus, cerca de 15 Kg de entorpecente, no município de Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do PRF Assef, o ônibus interestadual que fazia rota Mato Grosso do sul- MS/ Mato Grosso-MT, foi parado para abordagem de rotina, na BR-364 e o cão farejador alarmou que em uma das malas havia odor de substância ilícita.

Os PRFs averiguaram e localizaram 15Kg de entorpecente aparentando ser maconha.

As proprietárias da mala foram identificadas sendo duas adolescentes, uma de 15 e outra de 14 anos.

Elas alegaram que a droga foi pega em MS, divisa com a fronteira do Paraguai e cada uma receberia R$ 2 mil para levar o entorpecente até o município de Primavera do Leste – MT.