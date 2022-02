Agronegócio e Energia pautam encontro de Bolsonaro e Putin

A viagem de três dias do presidente Jair Bolsonaro para a Rússia, em meio às tensões e à iminente invasão da tropa russa na Ucrânia, tem como objetivo discutir temas como energia, defesa, agronegócio, comércio e investimentos.

O principal evento no programa será o encontro entre Bolsonaro e Putin, previsto para ocorrer nesta quarta-feira. A agenda também inclui visita e oferenda de flores ao Túmulo do Soldado Desconhecido, reunião com o presidente da Câmara Baixa do Parlamento e encontro com empresários russos.

A visita de Bolsonaro é uma oportunidade para impulsionar objetivos estratégicos do Brasil na relação bilateral, tais como a ampliação e diversificação das trocas comerciais e fluxo de investimentos e cooperação em áreas como ciência, tecnologia, energia, defesa, entre outros, segundo o Itamaraty.

A Rússia configura a lista dos 15 maiores parceiros comerciais do Brasil. Em 2021, a parceria rendeu US$ 7,29 bilhões em negócios, contra US$ 4,27 registrados em 2020 – o valor mais alto desde 2008. O comércio bilateral entre os países é concentrado na área de agronegócio (soja e carnes, do lado brasileiro, e fertilizantes, do russo).

No início de janeiro, a Petrobras anunciou que chegou a um acordo com o grupo russo Acron para a venda da UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados) em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A assinatura do contrato depende de tramitação na unidade de governança da empresa estatal brasileira.

A UFN3 é uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizados no município sul-mato-grossense. A construção teve início em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014. Após concluída, terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3,6 mil toneladas por dia e 2,2 mil toneladas por dia, respectivamente. A conclusão será de responsabilidade do comprador.

Inicialmente, estava prevista a participação da ministra da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, Tereza Cristina, na comitiva brasileiro. A titular testou positivo para Covid-19 na semana passada e por isso não seguirá em viagem.