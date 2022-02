AL instala a 4ª Sessão Legislativa na quarta-feira (2)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realiza, na próxima quarta-feira (2), uma sessão solene para a instalação da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. A solenidade está marcada para começar às 9 horas, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour. Ela será conduzida pelo presidente da Casa, deputado Max Russi (PSB).

Em função da pandemia da Covid-19 e do aumento da gripe causada pelo vírus influenza (H3N2), a solenidade será hibrida (presencial – com acesso restrito e virtual – por meio da plataforma digital: https://zoom.us/). Para isso, o critério usado será o de cronologia da inscrição através do e-mail: [email protected], com três dias de antecedência.

A solenidade será dividida em duas partes. Na primeira, a sessão contará com a presença de convidados especiais e do governador Mauro Mendes (DEM). Mendes fará a leitura da mensagem do Poder Executivo. O documento deve constar a prestação de contas do exercício passado e apontar as diretrizes e prioridades do Executivo estadual para 2022.

Na segunda parte da sessão, de acordo com o Regimento Interno, o plenário será ocupado apenas com os deputados estaduais. O presidente Max Russi concederá às Bancadas Parlamentares a palavra que, pelo protocolo, deve ser usada com vista ao acontecimento da instalação dos trabalhos legislativos.

Após as manifestações dos parlamentares, Russi acolherá as indicações das bancadas para as respectivas lideranças, solicitando-as as indicações dos deputados que vão compor as 13 Comissões Permanentes do Legislativo estadual.

Os jornalistas, que vão fazer a cobertura da sessão solene, terão acesso as dependências do Parlamento (menos ao Plenário das Deliberações), mas devem manter o protocolo sanitário como o distanciamento social e o uso de máscaras.

Vale lembrar que a sessão solene será transmitida pela TV/AL – canal 30.1, pela Rádio 89,5 FM, pelo site: al.mt.gov.br e pelo FaceAL/MT.