Apesar de denunciar ‘histeria’, Putin concorda em negociar com Biden

O assessor diplomático do presidente Vladimir Putin, Yury Ushakov, afirmou neste sábado (12) que o mandatário da Rússia concordou em continuar negociando o impasse no Leste Europeu com o líder dos Estados Unidos, Joe Biden.

Os presidentes de duas das nações mais militarizadas do mundo devem “manter contatos em todos os níveis” nos próximos dias para diminuir os níveis de tensão sobre o conflito com a Ucrânia.

Apesar dos aparentes avanços que houve na conversa telefônica entre Biden e Putin, Ushakov ressaltou, ao comentar as especulações americanas sobre uma suposta invasão russa, que “a histeria atingiu seu pico”.

Também neste sábado, mas em conversa com o presidente da França, Emmanuel Macron, Putin criticou a narrativa de que a Rússia estaria pronta para uma ofensiva contra a Ucrânia. O líder russo também se mostrou contrário à entrega de armas ocidentais aos ucranianos.

O governo russo considera que a especulação internacional cria “as condições para possíveis ações agressivas das forças ucranianas em Dombass”, região no leste da Ucrânia onde a Rússia apoia separatistas armados.

Estima-se que mais de 100 mil soldados russos estejam perto da fronteira ucraniana. Por sua vez, os países ligados à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) deslocaram milhares de militares para países próximos à Ucrânia, como a Polônia.