Após articulação e reabertura de UTIs no Regional, Janaína defende revisão em Decreto Municipal de Rondonópolis

Em entrevista ao portal AGORA MT, a deputada estadual Janaína Riva (MDB) saiu, novamente, em defesa da flexibilização do horário dos estabelecimentos noturnos. Desde a última semana, com a publicação do mais recente Decreto Municipal de Prefeitura de Rondonópolis (nº 10.661/2022), estabelecimentos tem permissão de funcionamento estendida apenas até às 23h59. Partiu da deputada estadual a articulação junto ao secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Mauro Carvalho, que confirmou a reabertura de 10 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Regional.

A medida, argumentou a deputada, pode ajudar o Município a expandir o horário de funcionamento dos estabelecimentos noturnos, atendendo ao apelo da categoria. “Nossa preocupação são os empregos, são as pessoas que buscam seus sustentos. Quando o comércio fecha as portas, desemprega quem dele depende direta ou indiretamente. Essa articulação foi para permitir que o comércio noturno pudesse funcionar”, disse. “O prefeito [José Carlos do Pátio -SD] precisava agir, estava faltando, naquele momento, este impulsionamento do Estado para dar mais segurança. Agora, acho que o prefeito pode repensar seu Decreto e liberar o comércio noturno”, explicou.

Janaína foi crítica à decisão contida no Decreto da Prefeitura. Ainda na entrevista, a deputada defendeu a continuidade do ritmo de vacinação. “Temos que continuar trabalhando e incentivando a população a redobrar os cuidados, estimulando a vacinação. Nossa única saída, hoje, é a vacina. A missão é manter equilibro econômico, mas reforçar que a saúde vem em primeiro lugar”, disse.

Confira abaixo trecho de uma entrevista da deputada à TV Cidade Record: