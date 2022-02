Após flagrante, vereador apresenta requerimento sobre faixa elevada na avenida Bandeirantes

Um dia após o flagrante registrado pelo repórter fotográfico do Portal AGORA MT, Varlei Corvoda, denunciando a utilização irregular da faixa elevada recentemente instalada na avenida Bandeirantes por motoristas que a transformaram em uma “rotatória”, o assunto foi tema de discussão na Câmara de Vereadores na Sessão Ordinária desta quarta-feira (09).

Um requerimento apresentado pelo vereador Investigador Gerson (MDB) pede explicações por parte da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), em nome do chefe da Pasta Lindomar Alves. Além da falta de fiscalização por parte de agentes, os “amarelinhos”, o documento cobra critérios para a realização da obra, como estudo de viabilidade e atendimento a normas técnicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

No requerimento, o parlamentar solicita, ainda, que as questões sejam repassadas ao atual secretário municipal de Infraestrutura, Vinicius Amoroso e ao prefeito José Carlos do Pátio (SD). Gerson é vice-presidente da Comissão de Trânsito da Casa de Leis.

“Já havia recebido denúncias, e também acompanhei a repercussão do caso após a publicação no site (AGORA MT). Transformar uma faixa elevada em uma rotatória não pode ser admitido. O que pretendemos saber é se houve este estudo de viabilidade e se a obra está nos padrões corretos do Contran. É ele quem rege o modelo da faixa elevada. O que constatei no local, ainda no início da obra, é que está em situação totalmente irregular”, explica. “Também queremos saber o valor desta obra e se ali, como alguns cidadãos sugeriram, não seria melhor a instalação de uma rotatória, além de quais medidas estão sendo tomadas para que a imprudência destes motoristas e motociclistas não mais ocorram”, completa.