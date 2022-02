Após ganho na Justiça, pressão sobre novo diretor do Impro acompanha início de mandato

Desde 2017, o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Rondonópolis (Impro) segue com a emissão do Certificado de Regularização Previdenciária (CRP) sob ressalva. O documento tem sido liberado judicialmente, contrário ao que recomenda o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT). Na semana passada, após outro impasse judicial, a Tribunal de Justiça do Estado ratificou a nomeação de Roberto Carlos Correa de Carvalho à diretoria executiva do Instituto.

Cabe ao novo diretor e equipe subordinada a regularização da Certidão. A pressão sobre os ombros de Roberto Correa não será pouca, já que o mandato após a primeira briga judicial contra a Prefeitura de Rondonópolis. A decisão favorável foi proferida pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicada no último dia 15.

O julgamento era referente a Agravo de Instrumento movido pela Prefeitura de Rondonópolis, assinado pelos procuradores Felipe Ribeiro Araújo e Anderson Flávio de Godoi, protocolado no último dia 11. O entendimento do Poder Executivo era o de que Roberto, eleito à diretoria executiva do Impro com 1.567 votos, (95% do eleitorado), não poderia ser reconduzido ao cargo por contrariar a Lei Municipal nº. 4.614/2005, que permite apenas uma recondução para o cargo de diretor executivo do Impro. O tópico, porém, está suspensa até 30 de junho de 2024.

A decisão anterior havia sido proferida pelo juiz da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, Francisco Rogério Barros, que concedeu liminar obrigando a Prefeitura de Rondonópolis a nomear Roberto Carlos Correa na direção do Impro.