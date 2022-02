Após torturar com choques e pauladas e estrangular esposa, homem é preso em MT

Adailton Freixeira da Silva, 46 anos, foi preso pela equipe da Gerência Estadual de Polinter e Capturas da Polícia Civil, nesta segunda-feira (31), em Cuiabá (MT). O indivíduo é acusado de torturar e matar a esposa, em Campo Grande (MS).

Ele era considerado foragido pela Polícia de Mato Grosso do Sul (MS) e estava sendo procurado pelo crime de feminicídio.

Os investigadores da Polinter localizaram o suspeito no Terminal Rodoviário de Cuiabá. Ele disse aos policiais que retornaria a Campo Grande.

A equipe da Polinter recebeu informações da Polícia Civil de MS de que o suspeito do feminicídio estaria escondido em Cuiabá. Com base nas informações, os investigadores iniciaram as diligências para localizá-lo e chegaram a uma residência no bairro Jardim Florianópolis, onde ele provavelmente se escondeu, mas não foi encontrado no local.

Os investigadores continuaram as buscas e receberam informações de que ele estaria próximo à rodoviária, quando uma equipe seguiu para as imediações e o localizou. O foragido recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da Polinter para a formalização da ordem judicial.

Tortura, choques e cárcere privado

O crime ocorreu no dia 26 de janeiro, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, onde a vítima Francielle Guimarães Alcântara, de 36 anos, foi morta pelo suspeito após ser torturada por dias seguidos. Ela sofreu choques elétricos e pauladas, desferidas em frente ao filho, de 1 ano de idade, e foi mantida em cárcere privado durante esse período.

Conforme a apuração da Polícia Civil de Campo Grande, a vítima sofreu torturas desde o início do mês e foi encontrada morta no dia 26 de janeiro, após ser estrangulada com uma corda.

O corpo de Francielle apresentava sinais de estrangulamento, perfurações nas costas, lesões na cabeça, dentes quebrados e os cabelos cortados.

O criminoso trabalhava como soldador na Capital de Mato Grosso do Sul. O feminicídio é apurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande.