Aprenda como juntar dinheiro ganhando pouco?

Ter uma reserva financeira é importante e pode ser um grande alívio quando surge um imprevisto. Mas, afinal, como é possível juntar dinheiro ganhando pouco e garantir esse fundo emergencial?

Saiba quanto você ganha

O primeiro passo para saber como guardar dinheiro ganhando pouco é ter o conhecimento exato do total que você ganha por mês, incluindo salário fixo, benefícios, comissões e ganhos extras, como um trabalho freelance.

Cuidado com os gastos desnecessários

Com as facilidades que os cartões de crédito nos oferecem, não é raro que uma pessoa gaste em um mês mais do que ela vai receber com o seu trabalho. Portanto, é importante ficar atento e se planejar para gastar menos do que de fato recebe por mês.

No caso dos trabalhadores autônomos e freelancers, que dependem da quantidade de vendas ou serviços prestados para chegarem aos ganhos mensais, a melhor opção é determinar o valor mínimo que pode entrar ao longo dos meses e realizar o planejamento de gastos em cima desse valor.

Registre seus gastos

Essa é uma dica indispensável para quem quer saber como aprender a guardar dinheiro.

O ato de acompanhar todos os seus gastos (desde um chiclete na padaria até a parcela de um móvel para casa), te ajudará a identificar possíveis excessos ou gastos desnecessários.

Para facilitar essa tarefa, você pode criar uma planilha no seu computador, anotar os gastos em um caderninho, usar o bloco de notas do seu celular ou, até mesmo, utilizar um app de controle financeiro, que dispõe de opções disponíveis gratuitamente para Android e iOs.

Fuja dos juros e evite gastos desnecessários

Pagar as contas em dia e não optar por uma forma de pagamento que inclua juros nas prestações são duas formas de evitar gastos desnecessários. Faça o máximo para pagar todas as contas dentro do prazo e aproveite possíveis descontos para pagamentos adiantados.

Além disso, é muito importante acompanhar suas despesas e identificar outros gastos desnecessários, como comer fora vários dias na semana ou ficar indo atrás de promoções de itens que não são tão necessários assim.

É claro que ganhando pouco, muitas vezes, todo o salário do mês vai para pagar contas – e elas devem mesmo ser prioridades. Mas com uma boa olhada nos gastos, talvez seja possível mudar algum hábito capaz de fazer com que você consiga guardar um dinheirinho.

Tenha uma meta

Determinar uma ou mais metas é importante para que você consiga economizar e conquistar a tão sonhada reserva emergencial.

Por tanto, registre: qual seu objetivo, quanto você pretende juntar e quanto tempo será necessário. Para manter o foco com organização, escolha uma meta possível e motivadora!

Se ainda assim o seu salário não permitir que você economize o quanto deseja, considere encontrar uma renda extra, como, por exemplo, um trabalho freelancer.

E lembre-se: economizar não significa abrir mão de todo lazer. Afinal, viver apenas para pagar dívidas e guardar dinheiro não é nada divertido e não faz bem para a saúde. É importante, sim, conseguir aproveitar momentos de lazer.

Portanto, procure por atividades gratuitas na sua cidade ou saiba quais são os dias com entradas mais baratas em cinemas e museus. Viva todo o processo da melhor maneira!