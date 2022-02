Associações Comerciais de MT e GO clamam por duplicação da BR-364 e não terceira faixa

As Associações Comerciais e Empresariais de Rondonópolis, Pedra Preta e Alto Araguaia, e do estado vizinho de Goiás, sendo elas de Santa Rita do Araguaia, Mineiros e Jataí, uniram-se em uma campanha que alerta a população sobre a duplicação da BR-364 (trecho Jataí-Rondonópolis). A Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso (Facmat) e a Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg) apoiam e incentivam a ação.

As entidades pedem que os moradores dessas regiões participem da consulta pública promovida pelo Governo Federal e opinem à favor da duplicação do trecho e não à terceira faixa. O prazo termina nesta sexta-feira (25.02), às 18h. Veja abaixo como participar da consulta pública.

A presidente da Associação Comercial e Empresarial de Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia (ACEAIA), Rosana Dourado, esclarece que o projeto do Governo Federal não atende as expectativas da região, pois pretende construir locais de terceira faixa e apenas restaurações no trajeto, e não propriamente duplicar o trecho.

“O que nós queremos é a duplicação de todo o trecho, Jataí a Rondonópolis, porque estamos inseridos em uma região de grande fluxo de veículos, com muitos acidentes e bastante perigosa”, explica Rosana.

Segundo ela, as Associações Comerciais pedem que a população se envolva nessa consulta pública e opine a favor da duplicação. “Precisamos ser cidadãos e participar, dizer não a terceira faixa e sim à duplicação”, reitera.

Para o presidente da Facmat, Jonas Alves, a iniciativa das Associações é muito importante para a região e vem ao encontro com um dos principais objetivos do associativismo, que é o de se envolver com os assuntos socioeconômicos e o desenvolvimento das cidades.

“A duplicação vai proporcionar a continuidade do desenvolvimento da região e por isso apoiamos essa campanha, que visa também melhorar a vida dos moradores, principalmente porque envolve a segurança das pessoas e dos transeuntes que por ali passam”, frisou Jonas.

– Acesse o link:

https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=465

– Clique em contribuir;

– Escolha a opção da consulta pública;

– Se precisar faça seu cadastro;

– Escreva sua contribuição e justificativa;

– Você receberá um email confirmando seu cadastro.