Aula inaugural marca início do ano letivo na Escola Militar Tiradentes em Rondonópolis

A aula inaugural da Escola Militar Tiradentes aconteceu na manhã desta segunda-feira (7), no bairro Maria Tereza, em Rondonópolis (MT). Mais de 1 mil alunos estão matriculados na unidade. A Escola de Rondonópolis possui o maior número de alunos de Escola Militar do Estado de Mato Grosso.

“Nós militares temos algumas simbologias e uma delas é a aula inaugural de todos os cursos em que é realizado pela instituição policial militar. A Escola Militar Tiradentes não é diferente. Todos os dias quando iniciasse o período letivo nós realizamos essa solenidade de aula inaugural onde os alunos vão estar adentrando ao portão das armas, ao portão da Escola Militar Tiradentes e com certeza dando orgulho tanto para os familiares quanto para a instituição. Nós sabemos que a implantação da Escola Militar Tiradentes aqui em Rondonópolis foi um divisor de águas onde a procura, a demanda é bastante grande e somente os melhores, os que são aprovados no concurso que vem estudar aqui

no nosso colégio” ressalta o Tenente Coronel Candido.

A Unidade conta com 16 salas de aulas. A administração da Escola é mista sendo feita tanto por servidores da Secretaria Estadual da Educação (Seduc) na parte pedagógica quanto por militares.

“A Escola Militar tem um perfil diferente das outras escolas. Os alunos entram por seletivo, não é pela matrícula online como os outros. A administração da Escola, ela é uma administração mista tanto por servidores que são da Seduc, a parte pedagógica,

e o diretor e o diretor adjunto são são militares. Então essa parceria cívico militar na organização da Escola, na administração da Escola. Os professores são todos da rede estadual, coordenadores, secretários, os funcionários em geral são todos da rede estadual.

Hoje nós temos mais de 1 mil alunos aqui… nós tivemos uma ampliação, se não me engano nós estamos com 16 salas de aula agora… nós tivemos uma ampliação com a mudança. Antes nós estávamos atendendo esses alunos em um prédio alugado que funcionava anexo ao oratório enquanto estava sendo terminado a obra aqui no Maria Tereza. Então no final do ano passado nós já trouxemos os alunos que estavam lá para cá e aí ampliamos as matrículas para que pudéssemos acomodar os novos alunos” explica a Diretora Regional de Educação, Andréia Cristiane.

O Deputado Estadual Sebastião Rezende ressalta que com a Escola Militar Tiradentes possui o maior número de alunos do Estado de MT.

“Uma estrutura ampla, de nós termos mais de 1 mil alunos. Hoje a Escola Militar Tiradentes de Rondonópolis é a Escola com maior número de alunos do Estado de Mato Grosso. Escola Militar Tiradentes com maior número de alunos. Então sem dúvida é uma emoção que nós sentimos nesse momento. Eu fico feliz enquanto Deputado Estadual de ter contribuído muito para que isso pudesse acontecer” pontua o Deputado.