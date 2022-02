Avô e neto de 10 anos ficam feridos após acidente entre moto e carro

Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um carro e uma moto ocorrido no início da noite deste sábado (12) em Rondonópolis. Avô e neto foram socorridos até o Hospital Regional.

Segundo informações, os dois veículos seguiam na rua Rio Branco, sentido centro, quando ao chegar próximo ao cruzamento com a rua Rufino de Araújo, o motorista da moto teria parado na pista para cruzar, momento em que o motociclista acabou batendo.

Com o impacto, as vítimas foram parar em cima da calçada.

Duas viaturas foram acionadas para prestar socorro. Eles estavam bastante ensanguentados.

O motorista do carro ficou no local até a chegada do socorro médico.