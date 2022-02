A pandemia do novo coronavírus, unida ao surto de gripe no País, tem baixado os estoques nos Bancos de Sangue. Em Primavera do Leste-MT, a situação está crítica e a Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) procurado novos doadores.

Em entrevista à TV Primavera, a coordenadora da UCT, Dayanne Castro, explica que as pessoas não precisam ficam com medo do procedimento e que a doação é totalmente segura.

Confira abaixo: