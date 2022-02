Barbudo sofre queimadura durante comemoração de aniversário

O deputado federal Nelson Barbudo (PL) sofreu queimaduras de primeiro grau durante a festa de aniversário dele, de 62 anos, nesta segunda-feira (14). A comemoração foi no gabinete dele, na sede do partido, em Cuiabá.

No momento em que a vela do tipo vulcão foi acesa, as faíscas atingiram um balão de gás hélio logo acima do bolo.

Segundo o chefe de gabinete do parlamentar, o calor e a chama da vela foram suficientes para estourar o balão e cair um pedaço de plástico com fogo no antebraço do deputado, causando queimaduras de primeiro grau.

O assessor informou que foi apenas um susto e que o deputado passa bem. “Não foi nada grave. Ele já está bem e voltou à rotina dele normal em Brasília”, disse.