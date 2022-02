Bolsonaro anuncia novo programa que contempla 27 ferrovias; MT possuirá nova rota

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) anunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (21), o programa nacional Pró Trilhos, que inclui 27 novas ferrovias em todo o Brasil. Em Mato Grosso, está contemplada a nova linha entre Água Boa a Lucas do Rio Verde.

Obras e empresas, conforme Bolsonaro, já estão com contratos autorizados junto ao Ministério da Infraestrutura. Também em suas redes sociais, o ministro Tarcísio de Freitas comemorou os investimentos. “Já contamos com 27 contratos assinados para construção de novas ferrovias com recurso 100% privado. E essa é uma excelente notícia, porque quer dizer que lá na frente teremos pelo menos 10 mil km de trilhos passando por 17 estados + DF a partir de R$ 133 bi investidos no Brasil”, disse.

Linhas

As ferrovias cruzam os Estados do Pará, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Ainda segundo o Governo Federal, a projeção dos recursos privados a serem alocados na implantação das ferrovias soma R$ 133,24 bilhões. Assim que prontas, esses empreendimentos devem agregar cerca de 10 mil quilômetros de novos trilhos à malha ferroviária brasileira.

Logística

Além dos empregos diretos, a expectativa é que as novas malhas ferroviárias permitidas pelo programa Pró Trilhos favorecem demais setores da economia ao impulsionar toda uma cadeia logística de distribuição de produtos, principalmente do agronegócio, desafogando as rodovias e barateando os fretes.

A lista das novas ferrovias