Bolsonaro deve receber no Brasil o príncipe Mohammed Bin Salman da Arábia Saudita em março

O presidente Jair Bolsonaro deve receber, em março, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman. A informação foi confirmada por fontes da área diplomática ao R7. O convidado do presidente é apontado pelo Departamento de Inteligência dos Estados Unidos como o mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que foi esquartejado por criticar o regime ditadorial do país.

O convite formal foi feito por Bolsonaro ao príncipe Faisal bin Farhan al-Saud, durante uma visita ao Brasil, em novembro de 2021, quando ele esteve no Brasil. Mas, em 2019, o presidente já tinha sofrido algumas críticas ao decidir fazer uma visita oficial à Arábia Saudita. Isso porque ele afirmou que ter “afinidade” com Mohammed Salman.

“Temos uma reunião de negócios hoje à tarde. Todo mundo gostaria de passar uma tarde com um príncipe. Especialmente vocês mulheres, né? Tenho uma certa afinidade com o príncipe, disse Bolsonaro à época.

Apesar de ser um crítico das ditaduras de esquerda, Bolsonaro tem se aproximado dos regimes autoritários de direita. Na última sexta-feira (18), ele retornou da viagem à Rússia e Hungria.

Petrópolis

No retorno ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a situação em Petrópolis (RJ), cidade afetada por fortes chuvas, que já deixaram ao menos 120 mortos.

Ele se solidarizou com os familiares das vítimas e disse que o governo federal presta contas “do que já foi feito e do que poderão fazer”. Bolsonaro afirmou ainda que, da Rússia, acionou os ministros Rogério Marinho e Paulo Guedes (Economia).