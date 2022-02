Bombeiro que salvou homem de se jogar de viaduto recebe Moção de Aplausos na Câmara

A Câmara de Vereadores de Rondonópolis prestou uma homenagem ao Bombeiro Militar, Soldado Jamiro Machado Borges Filho, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (16). No dia 31 de janeiro deste ano, o militar e sua guarnição evitaram que um homem de 31 anos cometesse suicídio ao se jogar do viaduto que corta a rodovia federal BR-163/364. A vítima estava sobre o parapeito da estrutura no momento em que os socorristas passavam pelo local.

A ação foi registrada, com exclusividade, pelo AGORA MT, que acompanhou o caso desde o resgate até a condução do homem à Unidade de Pronto Atendimento de Rondonópolis (UPA). Tanto no Portal, quanto nos canais de TV e redes sociais, o soldado Jamiro, o primeiro a descer da ambulância e ir ao encontro do homem, foi considerado um herói.

O proponente da honraria foi o vereador Roni Cardoso (PSD). “O soldado Jamiro teve um ato de heroísmo, parou vindo de uma ocorrência e evitou que uma pessoa tirasse a própria vida. Ele salvou não somente aquela vítima, mas também toda a família que perderia seu ente querido. Todos os militares, todos estes profissionais que salvam vidas, são nossos heróis. Por isso, todos os vereadores aprovaram esta homenagem. Jamiro é um merecedor”, disse.

À reportagem, o “herói do dia” também agradeceu pelo reconhecimento. “Deus me colocou no lugar certo e na hora certa. Agradeço primeiramente a Deus por ter tido este privilegio, e também aos vereadores por me concederam esta homenagem. Nada se compara a uma vida salva, mas ser reconhecido nos incentiva neste trabalho em prol da sociedade”, disse. “A palavra é empatia. Ali, naquela hora, não tive tempo de pedir apoio, pois o risco era iminente, por isso agimos com agilidade e rapidez. Graças a Deus deu tudo certo. E agradeço, também a esta corporação honrosa onde hoje eu trabalho”, completou.