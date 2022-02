Bonito está entre os 25 destinos tendência para 2022, segundo MTUR

Por Giulia Jardim – Especial para o AGORAMT

Bonito, conhecido por ser um dos melhores lugares para a prática de ecoturismo do Brasil, está listado entre os 25 “destinos tendência” para 2022, de acordo com relatório do Ministério do Turismo.

Situada no Mato Grosso do Sul, a cidade é famosa nacional e internacionalmente por suas grutas e cachoeiras, além de rios cristalinos que proporcionam flutuação e mergulho. Ou seja, é o lugar ideal para este momento, já que o turismo de natureza é um dos mais desejados pelos viajantes pós-pandemia.

Quem visita Bonito e região encontra mais de cinquenta opções de roteiros de ecoturismo, que incluem atividades como: observação de pássaros e animais silvestres, trilhas, passeio de bote, rapel e arvorismo.

O grande destaque fica por conta da flutuação, que pode ser realizada em pontos como o Refúgio Ecológico Rio da Prata, o Aquário Natural, a Nascente do Rio Sucuri e a Nascente Azul – que também conta com o único museu subaquático do mundo em água doce.

Outros atrativos imperdíveis são as cachoeiras da Boca da Onça, com 156 metros de queda, e da Estância Mimosa; assim como o Abismo Anhumas e as grutas do Lago Azul e de São Miguel.

Vale lembrar que é neste período de chuvas, de novembro a março, que os rios ficam mais cheios, a vegetação mais verde e é mais fácil ver os animais, tornando uma temporada ideal para descobrir as belezas desse Caribe brasileiro de águas doces.