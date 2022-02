Brasil bate a marca de 430 milhões de doses de vacinas distribuídas para todo o País

A maior campanha de vacinação da história do País atingiu mais uma grande marca nesta sexta-feira (4). Mais de 431 milhões de doses de vacinas Covid-19 foram distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. Destas, mais de 360 milhões já foram aplicadas nos braços da população.

De acordo com o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde, mais de 152 milhões de brasileiros acima de 12 anos estão com esquema vacinal completo, com as duas doses da vacina, o que representa 85% do público nesta faixa etária.

Mais proteção

Em relação à dose de reforço, 41,2 milhões de brasileiros retornaram aos postos de vacinação para garantir a proteção, e cerca de 53 milhões devem retornar as unidades de saúde ainda em fevereiro para tomar a dose de reforço. O número é a soma do público-alvo referente a janeiro, que é de 32 milhões, e a fevereiro, que corresponde a 21 milhões de pessoas.