Brasil deve fechar fevereiro com exportação recorde de carne bovina

Da Redação com Canal Rural

As exportações brasileiras de carne bovina in natura apresentaram uma receita de US$ 404 milhões na segunda semana de fevereiro, o que representa 87% do montante obtido em todo mês de fevereiro do ano passado. Em volume embarcado, foram mais de 73 mil toneladas, um acréscimo de 63% sobre o volume registrado em igual período de 2021.

Segundo o analista da Agrifatto, Yago Travagini, a demanda chinesa está aquecida após o fim do embargo.

“A exportação de carne bovina caminha muito bem após a retomada das compras chinesas, pois grande parte do volume negociado foi absorvido por aquele país. Os chineses estão ávidos pela carne bovina brasileira”, destaca.

Com a demanda aquecida, a expectativa é de que as vendas alcancem recorde em fevereiro.

“Devemos ter um recorde em fevereiro, com mais de 140 mil toneladas exportadas. A receita também pode chegar a valores inéditos neste mês e totalizar até US$ 800 milhões”, projeta.