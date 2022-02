Buscas por três desaparecidos após chuvas em SP chegam ao sexto dia

As buscas pelas três pessoas que desapareceram após as chuvas em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, continuam pelo sexto dia. Bombeiros trabalham nos escombros com auxílio de retroescavadeiras. A Defesa Civil confirmou 31 óbitos em todo o estado em razão dos temporais, sendo 15 em Franco da Rocha.

Os transtornos provocados pelo mau tempo já deixaram cerca de 5.548 famílias desabrigadas ou desalojadas. Segundo a Defesa Civil, entre as vítimas há oito crianças. São 14 feridos e três desaparecidos. No total, 39 municípios paulistas foram afetados.

Em entrevista ao Balanço Geral, o prefeito de Franco da Rocha, Nivaldo Santos (PSDB), afirmou que já foi assinada a ordem de serviço para a construção de dois piscinões na área. A execução da obra deve começar em 30 dias.

Segundo ele, apenas 19 pessoas estão em abrigos da prefeitura e foi montada uma tenda pela Ação Social próximo à rua São Carlos, onde houve o deslizamento de terra. As famílias afetadas vão receber aluguel social no valor de R$ 600.

“Estamos acolhendo as famílias afetadas pelas fortes chuvas que assolaram Franco da Rocha. Foram montados pontos de acolhimento para que as famílias pudessem ficar em segurança. A grande maioria foi para casa de amigos ou familiares”, contou o prefeito.

Nesta sexta, máquinas fazem a remoção da terra que encobriu uma rua de acesso ao bairro. O material é levado por caminhões.

No estado, 17 municípios decretaram situação de emergência, entre eles Francisco Morato, Caieiras, Franco da Rocha, Jaú, Embu das Artes, Capivari, Agudos, Várzea Paulista, Santa Isabel, Campo Limpo Paulista, Rafard, Mombuca, Monte Mor, Maracaí, Avaré, Dracena e Torrinha.

Já foram entregues 712 cestas básicas, 1.116 kits de higiene/limpeza e 964 kits dormitório, segundo a Defesa Civil.

Mortes por municípios

ITAPEVI – 1 óbito;

ARUJÁ – 1;

FRANCISCO MORATO – 4;

EMBU DAS ARTES – 3;