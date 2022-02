Caixa anuncia saque do FGTS de até R$ 6.220 para desalojados por chuvas em Petrópolis

A Caixa Econômica Federal anuncia, nesta quinta-feira (17), medidas para ajudar o município de Petrópolis (RJ), atingido por fortes chuvas nos últimos dias. Entre as iniciativas está a liberação do Saque Calamidade do FGTS para os moradores das regiões afetadas e condições especiais para pagamento de financiamentos habitacionais.

Para facilitar a ajuda, o banco determinou o envio à região de um caminhão-agência e uma equipe de especialistas em habitação.

Segundo a Caixa, o valor máximo para retirada no saque do FGTS é de R$ 6.220. A instituição aguarda a Defesa Civil local entregar documentos que comprovem quais foram as áreas afetadas para iniciar os pagamentos.

A solicitação do benefício pode ser feita pelo aplicativo FGTS, na opção Meus Saques, no celular, sem necessidade de comparecer a uma agência.

O caminhão-agência funcionará das 8h às 16h, prestando todos os serviços essenciais à

população do município.

Em relação aos financiamentos imobiliários, a Caixa permitirá pausa de até 90 dias nos pagamento dos contratos nas regiões atingidas e incorporação das prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes.

A instituição também promete enviar equipes de arquitetos, engenheiros e técnicos a Petrópolis para prestar o apoio necessário às habitações sociais atingidas.

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Petrópolis receberá apoio técnico da Caixa para levantamento dos danos e estimativa de custos para a recuperação de obras em andamento ou edificações atingidas, como pontes, vias de acesso, abastecimento de água, postos de saúde e

escolas.