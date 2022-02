Câmara vota amanhã projeto que cria a Procuradoria da Mulher e da Família

A Câmara de Vereadores de Rondonópolis deverá realizar na Sessão Ordinária desta quarta-feira (09) a primeira votação do Projeto de Resolução Legislativo nº 02/2022, que cria dentro da Casa de Leis a Procuradoria da Mulher e da Família. A proposta é de autoria da vereadora Kalynka Meireles (Republicanos).

Da justificativa, o projeto, argumenta a vereadora, surge da “necessidade de mobilização da Câmara Municipal de Rondonópolis em prol do desenvolvimento de políticas públicas voltadas para as mulheres e famílias, em especial, a prevenção e repressão da violência doméstica, o incentivo ao empreendedorismo feminino, o apoio à maternidade, a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, o acolhimento de vítimas de crimes contra a mulher, e ainda, o combate à violência contra crianças e adolescentes e o fortalecimento de vínculos familiares”, diz trecho. Em outro ponto, frisa o intento de “qualificar de debates de gênero no parlamento”.

Ainda segundo a proposta, a Procuradoria seria comandada e conduzida exclusivamente por mulheres, constituída de uma Procuradora Titular e uma Procuradora Adjunta, ambas vereadoras eleitas, designadas pelo presidente da Casa de Leis a casa dois anos, no início de cada Legislatura. O mandato da Procuradora da Mulher e da Família acompanhará a periodicidade da eleição da Mesa Diretora, com possibilidade de recondução por até dois mandatos consecutivos. Na ausência de vereadora para assumir a função de Procuradora da Mulher e da Família, poderá assumir a função uma servidora da Câmara Municipal.

Para ser aprovado, o projeto precisa de pelo menos dois terços dos votos favoráveis, ou seja, 14 votos. Se provado em primeira votação, é possível que uma Sessão Extraordinária seja convocada em prol da pauta Legislativa.