Campanha de doação de sangue e medula óssea é lançada em MT

O MT Hemocentro, em parceria com o Instituto Mário Cardi Filho, realiza no período de 14 a 18 de fevereiro campanha de doação de sangue e medula óssea. A coleta ocorrerá na sede do banco de sangue público estadual, na Rua 13 de Junho, em Cuiabá, mediante agendamento virtual.

Serão atendidas 10 pessoas por hora. Para fazer o cadastro de doação de medula óssea, não há necessidade de agendamento.

Durante o atendimento, a equipe da unidade e os doadores cumprirão rigorosamente as medidas de biossegurança para evitar o contágio da Covid-19 e outras Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

“As parcerias são muito importantes para a manutenção dos estoques de sangue do MT Hemocentro. Precisamos de mais doações para suprir a demanda da rede hospitalar e as entidades parceiras exercem um papel importante no chamamento de possíveis doadores”, avaliou a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela.

O Instituto Mário Cardi Filho é uma associação criada em 2018, que tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento do estudo jurídico e cultural, com palestras, cursos de aperfeiçoamento profissional e pessoal.

“O MT Hemocentro é um dos nossos parceiros e vamos apoiar essas e outras campanhas para tentar sensibilizar as pessoas e fidelizar novos voluntários para eles. Entendemos ser importante manter o estoque de sangue e suprir as demandas dos hospitais e prontos-socorros públicos. Todos precisam fazer sua parte”, pontuou o diretor-presidente do Instituto, advogado Ussiel Tavares.

Mário Cardi Filho foi advogado e faleceu em 2014, vítima de câncer, razão pela qual a instituição beneficente também desenvolve atividades de assistência social, com foco especial no atendimento a pessoas com câncer.

Mais parcerias

Em fevereiro, também estão sendo realizadas outras campanhas com parceiros. A Campanha da Associação Mato-grossense de Oficiais da Reserva do Exército (Aore-MT) realiza o sorteio de uma barca de comida japonesa para os doadores do mês e a Campanha do Salão de Beleza J S Personal Hair oferece desconto de 15% no corte de cabelo e 20% em químicas aos doadores do mês.

Para agendar a doação

Acesse o Sistema de Agendamento do MT Hemocentro neste link. O voluntário também pode agendar as doações por telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, ligação ou mensagem) ou pelo número: (65) 3623-0044 ramais 211 e 221.