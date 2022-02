Canarana recebeu R$ 45,5 milhões em ações e obras do Governo de MT

O município de Canarana (823 quilômetros ao leste de Cuiabá) celebra 41 anos nesta terça-feira (15.02) com um total de R$ 45,5 milhões em investimentos do Governo de Mato Grosso, entre os anos de 2019 e 2021. As áreas de infraestrutura, educação, ação social e agricultura familiar receberam o volume maior de recursos.

Sozinha, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) soma R$ 40,6 milhões em obras, entre elas, a restauração de 37,68 km da MT-326, no entroncamento com a BR-158, com investimentos de R$ 9,8 milhões; e a manutenção da MT-110, não pavimentada, em dois trechos, um total de 39,81 km, por R$ 2,73 milhões.

Constam em execução a construção de pontes de concreto na MT-020, sobre o Rio 7 de Setembro, em três diferentes trechos entre os municípios de Paranatinga e Canarana, totalizando 226,8 metros de obra e R$ 7,68 milhões em recursos; e a implantação da cerca operacional e patrimonial no aeroporto municipal, com R$ 479 mil em investimentos do Governo.

A implantação de rede de drenagem de águas pluviais e aplicação de lama asfáltica em ruas e avenidas da cidade estão pré-contratados, totalizando R$ 3,1 milhões. O Governo do Estado também vai investir R$ 10 milhões, com contrapartida de R$ 529 mil da Prefeitura, na conservação de ruas e avenidas na área urbana, e no fornecimento de aduelas de concreto para substituir pontes de madeira, perfazendo mais R$ 6,8 milhões.

Na educação, são várias as obras concluídas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que somaram R$ 3,6 milhões. A reconstrução da Escola Estadual 31 de Março contou com mais de 80% dos investimentos. Com cerca de 500 alunos, a nova sede possui 16 salas de aula, refeitório, cozinha, laboratórios, biblioteca, banheiros adaptados para pessoa com deficiência, administração, e quadra poliesportiva.

Foram adquiridos computadores para todos os professores da rede estadual, com R$ 385 mil; e ainda feitas entregas de aparelhos de ar condicionado, mobiliário e conjuntos de refeitório e para professores.

As ações sociais tiveram R$ 950 mil de recursos para distribuição de 2,4 mil cestas básicas, 890 cobertores e atendimento de 653 famílias com o auxílio emergencial. A 5ª Companhia da Polícia Militar, em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), fez a reforma e pintura da unidade policial; e a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) aplicou R$ 125 mil em três projetos pela Lei federal Aldir Blanc para fomentar os projetos culturais no município.

Durante a pandemia, em 2021, o Desenvolve MT disponibilizou R$ 29,5 mil em capital de giro às empresas; e a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) aplicou R$ 215,8 mil na cessão de três tanques resfriadores com capacidade de até mil litros de leite, uma patrulha mecanizada, composta por um trator agrícola 4×4, uma carreta basculante com capacidade para 6 toneladas e uma grade aradora, bem como a distribuição de 200 doses de sêmen bovino.

Sobre a história

Canarana foi o nome escolhido pelo colonizador Norberto Schwantes durante a elaboração do anteprojeto que criaria o núcleo onde atualmente está localizado o município, em 1972, tem origem no capim-canarana, nativo da África Tropical e adaptado ao bioma amazônico. O distrito foi criado como Canarana em 1978, pertencente a Barra do Garças, mas chegou a status de município com a lei estadual nº 4165/1979, porém, instalado em 1981.