Carreta roubada é recuperada e suspeito é preso após quadrilha manter motorista em cativeiro

Um caminhão foi recuperado pela Polícia Militar (PM) poucas horas após ser roubado, neste sábado (5), em Pedra Preta (MT). O veículo estava carregado de soja e a carga ainda não foi recuperada. Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pelo crime de roubo. A PM ainda apreendeu 1 revólver calibre 38 com 6 munições, 01 jummer (chupa cabra) e 18 antenas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), os policiais do 1º pelotão de Pedra Preta foram acionados por uma empresa de rastreamento, que informou que um caminhão roubado, estava passando pela BR-364.

Diante da informação, a equipe realizou o acompanhamento e a abordagem já no acesso para a MT-458 onde os suspeitos ao perceberem a aproximação da viatura abandonaram o veículo e fugiram para o matagal às margens da rodovia.

A equipe realizou a prisão de um dos suspeitos que admitiu o crime e afirmou que estava ali para “desovar” o caminhão já que a carga já havia sido entregue ao receptador.

Dentro da cabine do caminhão trator foi encontrado um aparelho bloqueador de sinal vulgarmente conhecido como “chupa cabra” ou “jummer” e um revólver calibre 38 que foi abandonado pelos ladrões durante a fuga.

Ainda conforme informações que constam no BO, a vítima foi abordada pelos criminosos na MT-130 no município de Santo Antônio do Leste (MT). O motorista foi colocado em cativeiro na região de Primavera do Leste (MT) e a quadrilha assumiu a direção do veículo carregado em direção a Rondonópolis.

A carga roubada foi descarregada na BR-163 próximo ao terminal ferroviário e, após a entrega da carga, os suspeitos seguiram com a carreta vazia para a BR-364 com a finalidade de abandoná-la no município de Pedra Preta onde foram interceptados.

Equipes da Força Tática realizam diligências para tentar reaver a carga roubada.