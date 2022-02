Carreta roubada é recuperada pela Polícia Militar na MT-130

Uma carreta roubada foi recuperada pela Polícia Militar (PM), na MT-130, região do Morro do Simão, sentido a cidade de Itiquira (MT), neste domingo (6).

A guarnição recebeu a informação de que o caminhão com duas carretas carregadas com aproximadamente 50 toneladas de soja havia sido roubada na rodovia.

O veículo tinha sido carregado em uma fazenda no município de Primavera do Leste e deslocava para o Terminal Ferroviário de Rondonópolis (MT).

Diante das informações, a guarnição encontrou o caminhão e as duas carretas estacionados na margem da rodovia sentido BR-163 para cidade de Itiquira (MT).

O motorista da carreta disse para a PM que estava com a esposa no momento em que um veículo com 4 ocupantes parou na frente do caminhão, onde os suspeitos desceram e realizaram disparos com arma de fogo.

Os indivíduos tomaram a direção do caminhão e colocaram as vítimas em outro carro. O casal foi foi encapuzado, ameaçado e levado para o matagal, onde permaneceram por cerca de 4h.

Os suspeitos fugiram levando vários pertences das vítimas.

A carreta foi encaminhada até a delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Itiquira.