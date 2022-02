Carro e moto se chocam forte em acidente na Avenida Brasil

Uma colisão envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou um motociclista ferido na noite deste sábado (27), na Avenida Brasil. Segundo o relato de testemunhas, o motociclista avançou e acabou sendo atingido.

No carro, um homem e a esposa seguiam pela Avenida Brasil. Saindo das imediações do bairro Nossa Senhora do Amparo, de repente, afirma o motorista, surgiu o motociclista. O automóvel não teve tempo de reação.

Com a força da batida, o motociclista bateu em cheio contra o parabrisas do carro e em seguida foi ao chão. O motociclista ainda chegou a se levantar, cainhou por alguns metros, até que caiu próximo a calçada.

Uma equipe do Samu foi acionada para prestar o atendimento ao rapaz. Ele foi encaminhado com escoriações a uma unidade Hospitalar. Os ocupantes do carro não se feriram.