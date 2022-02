Casal de traficantes é preso e entorpecentes apreendidos na Vila Castelo

Um homem de 44 anos e uma mulher de 51 anos foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes, no bairro Vila Castelo, em Rondonópolis (MT). Na residência havia uma pessoa em situação de vulnerabilidade e com suspeita de Covid.

Durante investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) no combate a crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas, a equipe policial identificou uma residência usada como ponto de venda de entorpecente.

As investigações prosseguiram e foi possível checar a identidade dos suspeitos pela venda de drogas no local.

Na abordagem os policiais civis localizaram 25 porções de pasta base de cocaína prontas para a venda e outra quantia a ser embalada. Na casa também havia apetrechos para a pesagem e empacotamento da droga.

Além do tráfico de drogas constatado no local, na casa foi encontrada uma jovem, de 21 anos, que tem problemas mentais e está com suspeita de Covid. A moça é filha da suspeita presa.

Diante da situação, a equipe da Derf acionou o Samu para fazer o atendimento à jovem e encaminhá-la para uma unidade de saúde.

O casal foi encaminhado para a Derf, autuado em flagrante e depois colocado à disposição da Justiça nas respectivas unidades prisionais.