Centro Integrado de Operações Aéreas salva vida de adolescente que precisava de transplante

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) realizou um voo que salvou a vida de uma paciente de 14 anos que sofre de uma doença renal crônica e precisava realizar um transplante. O voo ocorreu na madrugada desta segunda-feira (28.02) e levou a jovem de Cuiabá até Curitiba (PR), onde seria realizado o transplante.

A equipe foi acionada pela Coordenadoria de Transplante da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para realizar o transporte da paciente em caráter emergencial, sendo que a jovem deveria passar pela hemodiálise ainda em solo mato-grossense e em seguida deveria ir para Curitiba (PR).

O voo ocorreu com sucesso e com a celeridade que era necessária. Essa já é a quarta vida salva pelo novo jato, adquirido pelo Governo do Estado, e que entrou em operação em dezembro do ano passado.

O transporte aeromédico é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Ses e do Ciopaer, e que gera economia de aproximadamente 30% na hora de voo em relação a empresas que realizam este mesmo tipo de serviço.