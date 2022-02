Ciclista na contramão causa acidente e fica ferido

Um ciclista ficou ferido ao se envolver em um acidente com um carro, na noite desta sexta-feira (04), em Tangará da Serra-MT.

Conforme as primeiras informações, a motorista do carro estava na região central e ao chegar no cruzamento entre as ruas Antônio Hortolani e João do Prado Arantes, ela parou e olhou somente para um lado da pista que é sentido único, porém, o ciclista seguia na contramão e por este motivo, não foi possível evitar a colisão.

O ciclista aparenta cerca de 50 anos, teve alguns ferimentos pelo corpo, foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.