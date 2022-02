Claudinei confirma ida ao PL nesta semana

O deputado estadual Claudinei Lopes deve confirmar sua filiação ao PL nesta semana. No início do mês, a reportagem do portal AGORA MT já havia adiantado, em primeira mão, a migração do parlamentar, focado no “projeto Bolsonaro 2022”.

Claudinei chega ao PL a convite do atual senador e líder do partido em Mato Grosso, Wellington Fagundes. “É com imensa satisfação que recebo mais um deputado estadual ao PL, partido que mais cresce no Brasil e em Mato Grosso. O deputado Claudinei vai somar bastante ao nosso projeto”, afirmou o senador. A filiação de Claudinei ocorre em meio ao evento Caravana Verde e Amarelo, liderada pelo senador, que percorre todas as regiões do Estado para reunir-se com lideranças, pré-candidatos e fortalecer ainda mais o projeto do presidente Jair Bolsonaro e o PL, com novas filiações.

À reportagem do portal AGORA MT, o deputado estadual Claudinei Lopes confirmou no dia 4 de fevereiro sua migração para a nova sigla. “Não tenho nenhuma intenção de apoiar o projeto de reeleição do atual governador. Além disso, a missão é dar continuidade a Bolsonaro na presidência do Brasil”, disse sobre sua saída do União Brasil (junção do PSL -partido de Claudinei até então- e DEM).