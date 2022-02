Cliente é encontrado morto em quarto de motel ao lado de seringa

Um homem de 36 anos foi encontrado morto na noite desta terça-feira (22) dentro de um dos quartos de um motel localizado na avenida Miguel Sutil, em Cuiabá (MT). Ao lado do corpo da vítima havia uma seringa com sangue e algumas ampolas com líquido transparente. O homem estava caído no chão do quarto.

De acordo com as informações, o homem entrou no local na parte da manhã e de noite não atendia os chamados dos funcionários, que decidiram ir atrás para saber o que estava acontecendo. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Após a autorização da responsável, os policiais arrombaram a porta do quarto e encontraram o homem desacordado. Ao lado do corpo a guarnição encontrou a seringa e ampolas.

Ainda conforme informações, um dos frascos era de Cloridrato de Petidina, remédio ministrado por meio intravenoso e que causa taquicardia, hipotensão, broncoespasmo, miose, soluço, náusea, tontura, e confusão. O medicamento tem potencial para produzir dependência química.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou a morte do cliente.

O local foi isolado pela PM e os investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e equipes da Politec iniciaram a perícia no quarto do motel.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil.