CNMP adia conclusão de julgamento contra procurador-geral

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) adiou a conclusão do julgamento que pede a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges.

No início de fevereiro, o corregedor do CNMP, Marcelo Weitzel Rabello de Souza, acatou um pedido de abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar a conduta do chefe do Ministério Público Estadual de Mato Grosso (MPEMT), José Antonio Borges.

Borges, em 12 de fevereiro do ano passado, entoou um discurso de posse carregado de críticas ao Presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Não poupou adjetivos nem pejorações.

O PAD foi retirado de pauta na sessão desta terça-feira (22). A abertura do PAD foi proposto pelo deputado federal José Medeiros (Podemos), que acusa Borges de ofender a honra do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do procurador-geral da República, Augusto Aras, durante seu discurso de posse para o segundo mandato, no dia 10 de fevereiro de 2021.