Com 67 mortos em Petrópolis (RJ), governador diz que situação é quase de guerra

O número de mortos no temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, subiu para 67, segundo a Record TV Rio. Em coletiva de imprensa, o governador Cláudio Castro disse que “é quase uma situação de guerra” e que está havendo um “grande trabalho de solidariedade” para resgatar os moradores.

“É uma situação quase que de guerra. Toda a nossa equipe está mobilizada: Corpo de Bombeiros, secretarias e demais órgãos do estado. Atuamos no resgate e salvamento de vítimas, desobstruindo estradas, atendendo pessoas que perderam seus bens, com medicamentos e remoções, entre outras ações”, disse.

Ainda segundo ele, 21 pessoas foram resgatadas com vida. Durante a fala, por volta das 8h15 da manhã desta quarta-feira (16), duas estavam em processo de resgate.

A Prefeitura de Niterói decretou luto por três dias. Segundo o município, até as 9h o número de ocorrências chegou a 229, das quais 189 são de deslizamento, o que fez com que a cidade decretasse estado de calamidade pública.

As secretarias de Desenvolvimento Social do estado e do município estão atuando para acolher as vítimas. Por sua vez, a Polícia Civil informou que os setores de perícia e de cartório, delegados da região serrana, apoio terrestre e apoio aéreo foram mobilizados para atender à cidade.

Além disso, foi montada uma estrutura para a preservação dos corpos. Os familiares estão sendo acolhidos e atendidos na Sala Lilás do posto de perícia do município.

De acordo com Cláudio Castro, mais de 400 bombeiros atuam no local, atingido por um temporal na noite de ontem.

Áreas atingidas

Na localidade conhecida como Morro da Oficina, no Alto da Serra, estima-se que 80 casas tenham sido afetadas. Em outras regiões, como 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Washington Luiz e Coronel Veiga, também há registros de ocorrências graves.

A Defesa Civil informou que ainda há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento no município.