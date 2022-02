Com apoio de cão farejador, PRF prende casal e tira droga de circulação que seria entregue em Rondonópolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal de namorado, nesta sexta-feira (11), na BR-364, transportando 15 Kg de pasta base de cocaína para Rondonópolis-MT.

Conforme informações da PRF De Lara, através de uma denúncia foi informado que em um veículo de cor prata que passaria pela Br-364, estaria com entorpecentes.

Mediante aos fatos, nas imediações de Boa Vista o veículo com as mesmas características foi parado e com ajuda de um cão farejador, K9, foi localizado os tabletes de entorpecente na parte interior do banco.

Os suspeitos afirmaram que a droga foi pega em Sapezal e seria entregue em Rondonópolis.

O veículo utilizado e a droga foram apreendidos, o casal recebeu voz de prisão e será encaminhado para a delegacia Civil.