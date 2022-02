Com dificuldades em armazenamento, Estado estuda aplicar 4ª dose contra a Covid-19

Na capital do Estado, o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, afirmou nesta sexta-feira (11) que estuda a possibilidade de aplicação da 4ª de vacina contra a Covid-19 na população em geral. O motivo: a dificuldade do Estado em armazenar as doses recebidas do Ministério da Saúde. O excedente precisa ser aproveitado.

Por enquanto, a quarta dose da vacina segue sendo aplicada apenas em pessoas do chamado grupo de risco. Sobre a dificuldade de armazenamento, destacou o secretário, vacinas como a da Pfizer carecem de super congeladores, que alcançam a temperatura necessária para garantir a qualidade dos imunizantes, em torno de -70º C.

De acordo com o Centro de Operações em Emergência em Saúde Pública (COE-MT), uma reunião sobre a aplicação da 4ª dose está marcada para a próxima semana. De acordo com a SES-MT, cerca de 600 mil doses de vacina estão estocadas atualmente.

Após a definição, a aplicação da 4ª dose seguirá o mesmo esquema de intervalos entre as doses.