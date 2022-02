Como começar a juntar milhas no cartão?

É muito provável que você já tenha ouvido falar em acúmulo de milhas, não é mesmo? Hoje em dia, vemos muitas influenciadoras falando sobre o tema e, até mesmo pessoas próximas, realizando o resgate de viagens e outros produtos sem gastar nada ou gastando um valor muito menor do que o normal. Mas, afinal, como começar a fazer o mesmo?

Confira, abaixo, 4 dicas de como começar a acumular milhas no cartão:

1. Tenha um Cartão de Crédito que acumule pontos

O primeiro passo é certificar-se de que seu cartão de crédito acumula pontos. Na maioria dos bancos, o acúmulo de pontos passa a acontecer automaticamente assim que você adquire o cartão. Além disso, ao pagar a sua fatura, você também pode receber o bônus equivalente a todos os gastos do mês anterior.

No entanto, é importante checar essa informação. Afinal, cada banco, bandeira e cartão seguem um padrão de benefícios específicos e pode ser que seja necessário fazer um cadastro prévio para, então, dar início à pontuação.

2. Conheça os Programas de Fidelidade

Esse é um passo muito importante. Para que você comece a juntar, de fato, as milhas e futuramente trocá-las por viagens, é importante você conhecer os diferentes programas de fidelidade oferecidos pelas companhias aéreas. No Brasil, os principais são: TudoAzul (Azul), Smiles (Gol) e Latam Pass (Latam).

O ideal é que você concentre suas milhas em um ou, no máximo, dois programas. Afinal, quanto mais você acumular, maiores serão seus ganhos em um período de tempo menor.

Se você já é fiel a alguma companhia aérea ao fazer viagens de avião, pode ser melhor escolher o programa dessa mesma empresa. Caso não tenha nenhuma preferência, busque o programa de milhagem daquela que tem as melhores condições de acordo com as suas necessidades.

3. Fique de olho nas promoções

Outros fatores que podem ser decisivos para otimizar o acúmulo são as promoções de bônus para a transferência de pontos para o programa de fidelidade das companhias. Tanto nos sites oficiais dos programas, quanto em canais de informação, é possível encontrar detalhes sobre essas ações. São promoções que costumam ter duração de um a três dias e são sempre uma ótima oportunidade para transferir.

4. Use o cartão de crédito a seu favor

Organize suas finanças utilizando o cartão de crédito a seu favor. Muitas vezes, as pessoas preferem realizar suas compras no débito, principalmente quando se tratam de compras de pequeno valor, como um item de supermercado, um lanche ou um remédio. Mas é exatamente nesses pequenos detalhes que você pode estar perdendo a oportunidade de acumular mais pontos. Então, organize seus gastos mensais para que não tenha surpresas no fim da fatura, e centralize seus gastos em um único cartão de crédito.

Apesar de contar com algumas etapas, aprender a acumular milhas não é um monstro de sete cabeças. Como você pode ver, basta apenas seguir alguns passos básicos como escolher um programa de fidelidade e um cartão de crédito que ofereça pontos para começar a acumular benefícios.