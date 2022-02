Como falar de dinheiro com crianças?

A maioria das pessoas não cresceu aprendendo sobre educação financeira, uma vez que, para muitas famílias brasileiras, tratar do assunto é um verdadeiro tabu. Hoje, muitas crianças passam pelo mesmo. Por tanto, é fundamental mudar esse cenário e começar a desenvolver crianças independentes e seguras de suas escolhas.

Para te ajudar a abordar o assunto de forma leve e fácil de ser entendida, separamos algumas dicas para começar a falar de dinheiro com crianças. Confira:

1. Comece cedo

Geralmente, por volta dos 4 anos de idade, as crianças já estão interessadas em brincar com moedas, sendo esta uma ótima oportunidade para falar sobre dinheiro com elas. Além disso, até completarem 7 anos, as crianças vivem o auge da fase lúdica e de seu desenvolvimento cognitivo, quando tudo é aprendido por meio de experiências imaginativas. Portanto, o ideal é começar a educação dos pequenos por meio de historinhas.

2. Tome cuidado com as suas falas

Crianças são como esponjas e absorvem todas as informações que recebem, intencionalmente ou não. Isso vale, inclusive, para as conversas sobre dinheiro entre os adultos. Toda vez que, por exemplo, há uma discussão na família envolvendo dinheiro, os filhos automaticamente o associam como algo ruim, sujo e indigno.

Portanto, tome muito cuidado com a conversa que você tem com seu parceiro (a) quando acredita que os pequenos não estão prestando atenção. É parte da educação financeira a convicção de que o dinheiro é um elemento racional da vida, não emotivo.

3. Utilize lições da vida real

Após a introdução do aprendizado de forma lúdica, é possível começar a intercalar as histórias com objetos reais e contextos do cotidiano. No caso de crianças maiores, entre 9 e 14 anos, as lições de experiências reais podem surtir um efeito muito mais didático.

Para isso, uma dica é levar seu filho com você quando for fazer compras ou, dependendo da idade, quando for ao banco. Nestes momentos você pode ensiná-lo sobre compras, economia no dia a dia, poupança, depósito de dinheiro e até sobre investimentos.

4. O valor da mesada

Dar mesada às crianças é um meio tradicional de ajudar a ensinar o valor de cada real. Esse primeiro contato dos pequenos com o dinheiro é muito importante para ajudá-los a desenvolver um bom relacionamento com as finanças. Com dinheiro em mãos (uma quantia pequena), seu filho já começa a dar os primeiros passos para gerenciar o valor que possui.

5. Ensine a diferença entre necessidade e desejo

Quando for falar sobre dinheiro com crianças, é importante explicar as diferenças entre comprar algo porque precisa e comprar algo porque deseja. Mostre que a luz que eles têm no quarto, a internet e a água que utilizam, por exemplo, estão disponíveis porque são contas que foram pagas. Dessa maneira seus filhos começarão a entender que coisas simples, com as quais eles estão acostumados, têm um preço.

6. Mostre a importância de economizar

Para que as crianças vejam o dinheiro como algo positivo, deixe claro que ele existe também para realizar sonhos – mas que, para isso, é preciso ter controle e disciplina. Você pode pensar em algo que seu filho queira (algum brinquedo, por exemplo) e traçar com ele um plano para que ele guarde uma certa quantia da mesada para economizar e comprar o que deseja. Ensinar a poupar é também ensinar o valor da paciência.