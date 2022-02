Você sonha em conhecer novos lugares, mas acha que toda viagem é muito cara e não cabe no orçamento? Além de colocar um plano de economia em prática e juntar um dinheirinho para a viagem, você também pode economizar durante a experiência e, ainda assim, aproveitar muito o destino.

Quer saber como? Confira 5 dicas de como viajar gastando pouco:

1. Tenha mais de uma opção de destino

É possível sim viajar com pouco dinheiro em países como Suíça e Dinamarca. No entanto, é bem mais difícil do que na Bósnia, na Bolívia, no Vietnã ou na Índia, por exemplo.

Se você não quer ter que fazer muitas concessões, recomendo focar seu rolê num lugar com o custo de vida mais em conta, e/ou onde o Real seja mais valorizado do que a moeda local.

Você pode viver experiências inesquecíveis em lugares que nunca tinha pensado em visitar.

2. Viaje em baixa temporada

Muita gente só pode tirar férias no período de alta temporada, mas caso você tenha mais flexibilidade, o ideal é escolher meses menos movimentados e evitar feriados.

Você tem mais chances de encontrar promoções de passagens aéreas, preços de hospedagem mais em conta e até negociar os valores de passeios.

Sem falar que vai poder aproveitar os lugares sem aquele furdunço turístico e deixar o roteiro menos amarrado, já que corre menos riscos de encontrar transportes e hospedagens lotadas.

3. Pesquise bastante

Conhecimento é poder. Quanto mais você souber sobre o destino, mais vai poder otimizar seu tempo e dinheiro quando chegar lá.

Pesquise os melhores bairros pra se hospedar, as formas mais baratas de ir do aeroporto ou estação até seu local de hospedagem, dias ou horários em que as atrações são gratuitas, preços médios dos passeios que quer fazer, lugares para comer bem e barato e informações sobre a cultura local que podem evitar que você entre em roubadas.

4. Escolha hospedagens alternativas

Um dos principais gastos de uma viagem tende a ser a hospedagem. Se você quer viajar com pouco dinheiro, a primeira medida é substituir hotéis por outros tipos de acomodação, como albergues e hostels, que além de econômicos tendem a ser ambientes agradáveis.

Se quiser economizar ainda mais, você pode recorrer a plataformas como o Couchsurfing, que permite oferecer e buscar acomodação grátis em qualquer parte do mundo, ou fazer work exchange.

5. Saiba escolher suas refeições

Outro gasto que costuma pesar é a alimentação. Uma dica é evitar lugares nas ruas principais de regiões mais turísticas. Se jogue nas barraquinhas de rua, mercados públicos e feirinhas. Além disso, outra opção é procurar hospedagens com cozinha compartilhada.