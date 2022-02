Condutor de carro para na preferencial, alega não ter visto motociclista, causa acidente e mulher fica ferida

Um acidente entre uma moto e um carro deixou uma mulher ferida na noite desta quinta-feira (24), no bairro Vila Verde, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do condutor do veículo Gol, ele estava na rua José Alexandre Soares, ao chegar no cruzamento com a rua da Pátria ele parou, olhou para o lado e alegou não ter visto a motocicleta.

Conforme o motorista, não foi possível evitar a colisão, na moto havia um casal, a mulher que estava na garupa, sofreu várias escoriações e foi conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pela equipe do Samu.

O condutor do carro permaneceu no local por todo instante.