Confirmação de Wellington na corrida ao Senado pode ‘melar’ os planos de Gueller

O nome do atual deputado federal Neri Gueller (PP) como pré-candidato ao Senado nestas eleições segue sendo construído. O fato, porém, é que viabilizar a corrida hoje não depende só de sua vontade ou do PSD, partido para o qual estuda migrar. Do outro lado neste mesmo páreo ainda está o atual senador Wellington Fagundes (PL).

Nesta leitura, há que garanta que uma eventual decisão de Fagundes pode ‘melar’ os planos de Gueller. Isso, claro, se a definição for pela sua reeleição ao Senado Federal. Com mais força para aglutinar partidos e apoiadores em sua caminhada, de Wellington pouco sobraria para a construção do palanque de Neri. Além disso, a força do atual senador nas urnas, por si só, já provocaria a recuada do deputado federal. Para fechar o assunto Senado, a coluna apurou uma eventual abertura de suplência a uma indicação do MDB.

A possibilidade ainda não descartada de uma pré-candidatura de Fagundes ao Governo, porém, pode mexer com algumas alianças já ensaiadas em Mato Grosso. Fontes ouvidas pela coluna fazem a seguinte projeção: Fagundes viria como candidato ao Governo apoiado pelos irmãos Jayme e Julio Campos (ambos já declararam apoio) e traria consigo o palanque mais forte de Mato Grosso num embate contra a reeleição de Mauro Mendes (UB), líder de um PL que cresce em seu “projeto Bolsonaro” e reúne cada vez mais nomes e partidos de peso no Estado.

De sobra, há quem garanta que o palanque musculoso de Fagundes na corrida ao Governo atrairia, inclusive, o próprio Gueller, que dê certo não perderia esta oportunidade. Pelo caminho fica Medeiros, tema para uma próxima coluna.