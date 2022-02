Conheça 8 melhores plantas para o banheiro

A procura por plantas para decorar a casa tem crescido muito. Segundo informações do Pinterest, as buscas pelo termo “plantas para o banheiro” aumentaram mais de 300% nos últimos anos, o que indica que, pelas próximas temporadas, vamos ver cada vez mais “pais de planta” por aí.

As condições do espaço influenciam muito na sobrevivência (e na saúde!) de uma planta. Nos banheiros, onde a umidade é constante e, em alguns casos, o ambiente não conta com janela, nem recebe luz natural, fica tudo ainda mais complicado. Então, como é possível fazer uma decoração com plantas que sobrevivam a esses espaços?

Compartilhamos com você, abaixo, as 8 melhores espécies para investir na hora de decorar.

1 – Aloe Vera

Também conhecida como babosa, a aloe vera é uma suculenta que adora umidade. Ou seja, é perfeita para o banheiro! Para plantá-la, o recomendado é uma terra bem drenada, com pouca argila. A rega dela é feita de forma diferente: uma vez por semana, deve-se pulverizar água em suas folhas. Por isso, o vapor do chuveiro fará muito bem para elas. Lembre-se de colocar sua plantinha para tomar um pouco de sol todos os dias.

2 – Espada-de-São-Jorge

Além de linda, a espada-de-São-Jorge é conhecida por limpar e purificar o ar. Outra boa notícia é que ela é extremamente resistente e fácil de cuidar. Basta regá-la uma vez a cada 20 dias e adubar uma vez por ano. Uma informação importante é o fato dela ser tóxica para animais domésticos.

3 – Antúrios

Por ser proveniente de florestas tropicais, o antúrio funciona muito bem no banheiro. A espécie requer solo úmido e deve ser regada a cada 3 dias, no mínimo. Além disso, ela vive mais feliz longe da luz solar direta, que pode queimar suas folhas.

4 – Jiboia

Uma boa opção de espécies pendentes é a jiboia, que pode ser colocada na pia, pendurada, em estantes e prateleiras. Ela sobrevive muito bem em ambientes internos, a meia luz. Dessa maneira, ela deve ser regada cerca de 3 vezes por semana no verão e 2 no inverno. Para podar, espere a primavera e tire os galhos mal formados e folhas secas. Por ser toxica, a espécie também deve ser mantida longe de crianças de animais de estimação.

5 – Chifre-de-veado

O chifre-de-veado é uma planta de sombra, sendo ideal para cômodos onde não bate muito sol, como é o caso de alguns lavabos. Para seus cuidados, é importante regá-la três vezes por semana, com aproximadamente 300 ml de água.

6 – Zamioculcas

As zamioulcas são altamente duráveis e muito simples de cuidar. A espécie é uma excelente alternativa de plantas para banheiros escuros, já que não precisa de muita luz para ser saudável. Para que ela fique saudável, é importante não regá-la em excesso – cerca de duas vezes por semana é o bastante. Adube uma vez a cada três meses.

7 – Lírio da paz

Por ser de porte pequeno, o Lírio da paz fica ótima em cima da pia, sobre a banheira ou em banquinhos para ganhar altura. Esta planta adora umidade e calor, podendo ser colocada até mesmo próximo do chuveiro. Em dias secos, o recomendado é borrifar água em suas folhas. Indica-se adubar uma vez a cada seis meses.

8 – Eucaliptos

Diferente das plantas citadas anteriormente neste texto, o eucalipto não pode ser plantado em vasos, já que tem o crescimento muito rápido. A espécie é ideal para jardins e canteiros por se transformar facilmente em uma grande árvore. No entanto, os galhos de eucaliptos são perfeitos para decorar o banheiro. Eles duram cerca de 4 semanas e podem ser colocados em vasos de vidro, em um arranjo moderno e delicado.

E aí, preparado para cuidar desses bebês?