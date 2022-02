Conheça o Valle de Uco, na Argentina

Mendoza. Terra dos vinhos e vinhedos, de lindas paisagens, de uma deliciosa gastronomia, do frio das montanhas e do calor dos nativos, que recebem os visitantes com muito afeto e cordialidade. Localizada próxima à Cordilheira dos Andes, é cenário para todas as estações.

Na primavera, as altas temperaturas já começam a aparecer e as atividades na água são um ponto forte. No verão, o calor mostra a todos que é época de colheita e que os vinhos já podem começar a ser preparados. No outono, o clima é mais ameno e atividades como a cavalgada são um ótimo destaque. No inverno, o frio toma conta e é a melhor época para avistar as belíssimas paisagens de neve nas montanhas. Mas uma coisa é fato, em qualquer uma das estações é momento de saborear um delicioso vinho.

De preferência, acompanhado das delícias que só a Argentina pode nos oferecer.

Com um aeroporto localizado há poucos minutos da cidade, é muito fácil pegar um voo direto para Mendoza. Mas, muito além do centro da cidade, a cidade é berço de cenários ideais para quem ama gastronomia, paisagens, vinhos e luxo: o Valle de Uco. Situado ao longo do rio Tunuyán, a região é considerada uma das principais regiões viticultoras da Argentina e atrai milhares de turistas todos os anos.

TRANSPORTE

Um dos pontos mais importantes para que a viagem seja uma experiência positiva é alugar um carro ou contar com um serviço de transfer para percorrer os 85 km que separam o centro do Valle. O transporte também será um fator importante para a realização das diversas atividades que o destino oferece, como o Clos de Los Siete e as Aventuras em Rio Extremo.

HOSPEDAGEM

A maior parte dos hotéis da região oferece serviço de alta qualidade. Até mesmo as hospedagens consideradas três estrelas têm muito a oferecer para os hóspedes. De acordo com o TripAdvisor, os dez melhores hotéis para se hospedar em Mendoza são: Casa de Uco, Finca La Azul, The Vines, Salentein, Auberge Du Vin, Cavas Wine Lodge, Fuente Mayor, Hotel Tunuyan, Don Romulo e Estancia El Puesto. Além desses, o Alpasion também oferece experiência exclusiva, com número reduzido de hóspedes, produção de vinhos e vista para a Cordilheira dos Andes.

GASTRONOMIA

A gastronomia é um ponto forte da região e se destaca pela harmonização dos vinhos com as refeições. A maioria dos restaurantes oferecem menus que vão de três a seis etapas, todas elas combinadas com diferentes tipos de vinho. O Clos de Los Siete é um roteiro completo, que conta um pouco sobre a chegada de vinicultores franceses na região e oferece uma aula de degustação dos diferentes aromas e sabores presentes nos vinhos produzidos nas quatro vinícolas associadas.

O menu oferecido na bodega Diamandes é uma experiência única. Com vista para o plantio de uvas, o restaurante conta com um ambiente moderno e propõe combinações deliciosas para seus visitantes. Com um menu, que custa 65 dólares, os visitantes saboreiam duas entradas, prato principal, pré-sobremesa e sobremesa, sempre acompanhadas de um vinho diferente. Além disso, em cada uma das etapas, são apresentados blends do vinho que é oferecido ao visitante.

Outro grande destaque é a Gimenez Riili Experience, que oferece um almoço guiado com harmonização de vinhos em cinco etapas. O ambiente é muito bonito, com um lago e vista para as montanhas. O atendimento é realizado em espanhol, português ou inglês, sempre de maneira muito cordial e atenciosa. Os pratos são deliciosos e combinam muito com tudo o que a região oferece.

AVENTURAS

As aventuras também são destaque no Valle de Uco. Dentre as atividades oferecidas estão o Rafting, que são atividades aquáticas; o Trekking, que são atividades de caminhada; as cavalgadas, que incluem lindos cenários; e os passeios de bike, que podem ser realizados pelas vinícolas. Todas elas podem ser realizadas em casal, em família ou até mesmo sozinho.