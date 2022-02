Corpo de homem é encontrado embaixo de ponte na Avenida Rio Branco

O corpo de um homem identificado como Tiago Moraes, 35 anos, foi encontrado embaixo da ponte sobre o Rio Arareau, na Avenida Rio Branco, bairro Jardim São Francisco

na manhã desta segunda-feira (14), em Rondonópolis (MT).

Familiares informaram que a vítima tinha problemas de saúde.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou a morte do homem. Conforme informações do médico do SAMU, a princípio o corpo não possui sinais de violência.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também compareceu no endereço.

A causa da morte está sendo investigada.