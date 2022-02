Corpo de jovem de 22 anos é encontrado em lagoa na região do Campo Limpo

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros, em uma lagoa conhecida como ‘Gruta Seca’ na região do Campo Limpo, na tarde deste domingo (6), a cerca de 15 km de Rondonópolis (MT). As buscas duraram em torno de 30 minutos.

De acordo com o Sargento Queiroz, a água é muito barrenta e isso dificultou um pouco as buscas. O corpo foi encontrado próximo aos galhos, onde a vítima provavelmente tentou buscar apoio.

“Tive uma ideia de ir próximo aos galhos, na possibilidade dele ter tentado buscar um galho daquele ali, onde tivemos êxito em encontrar o corpo… Uma água bem barrenta. Nós procuramos aqui por praticamente umas meia hora. A lagoa não tem uma extensão muito grande…. Pelos relatos dos familiares ele estava se divertindo, ele e a irmã onde aconteceu essa fatalidade”, explica o Bombeiro.